İstifa depreminin ardından THY'de yeni dönem resmen başladı
Türk Hava Yollarında (THY) İlker Aycı’dan boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına getirilen Ahmet Bolat, devir teslim töreniyle görevi devraldı.
2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti.
Aycı’nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.
DEVİR TESLİM GERÇEKLEŞTİ
Bugün ise THY’de gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Aycı, görevi Ahmet Bolat’a devretti.
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