THY’deki iddiaları CHP’li Kış, Meclis gündemine taşıdı: 'THY siyasi ilişkilerle çevrelenmiş güç alanı mı?'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış; son dönemde Türk Hava Yolları (THY) ve iştirakleriyle ilgili kamuoyunda yazılan iddialar hakkında önceki gün TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

GENİŞ ALANDA CİDDİ SORUNLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesi hakkında açıklamalarda bulunan CHP’li Kış; “THY ve iştiraklerinde görev yapan uçucu personelden gelen çok sayıda iddia; uçuş güvenliğinden çalışma koşullarına, sendikal hakların kullanımından eşitlik ilkesine kadar geniş bir alanda ciddi sorunlara işaret etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere, operasyonel süreçlerin güvenli yürütülüp yürütülmediğine dair kamuoyunda haklı bir endişe oluşmuştur” dedi.

THY’DE DİKKAT ÇEKEN AKRABALIK İLİŞKİSİ

“THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat arasında bilinen bir akrabalık ilişkisi bulunmaktadır” diyen Kış; “Biri Türkiye’nin kamu ağırlıklı en büyük şirketlerinden birinin tepe yöneticisi, diğeri ise hükümetin ekonomi politikalarında kilit rol oynayan bir bakanlığın başındadır. Bu tablo, ister istemez şu soruyu gündeme getiriyor: THY bugün gerçekten bağımsız ve denetlenebilir bir kurumsal yapı mıdır, yoksa siyasi ilişkilerle çevrelenmiş, sorgulanamaz bir güç alanına mı dönüşmüştür?” dedi.

ROZETLERDE ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI YOK!

Kış; Ajet’in ayrı bir şirket olduğu belirtilmesine karşın, THY pilotlarının Ajet uçuşlarında görevlendirilmesi; özellikle gece uçuşlarından doğan ek kazançların Ajet pilotlarına ödenmemesi için planlama yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. THY’deki kılık-kıyafet ve rozet uygulamalarına da değinen Kış; “THY’de yalnızca şirket tarafından verilen rozetlerin takılmasına izin verildiği; ancak bu rozetlerin hiçbirinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti ya da Türk Bayrağı’nın yer almadığı belirtiliyor. Buna karşın, uçucu personelin Atatürk rozeti veya Türk Bayrağı taşımasının fiilen yasaklanması, milli kimliğin görünmez kılındığı eleştirilerini beraberinde getiriyor. Bu bir kıyafet tercihi değil, bir zihniyet meselesidir. Türkiye’yi temsil eden bir milli havayolunda Atatürk’ün ve Türk Bayrağı’nın yok sayılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI YOLUYLA FİŞLEME!

Yetkili sendika olan Hava-İş Sendikası’nın Toplu İş Sözleşmesi değişiklikleri konusunda personele bilgi vermediği, pazar mesailerine ilişkin mahkeme kararlarının yıllardır uygulanmadığı iddialarına değinen Kış; “En ağır iddialardan biri ise şirket içinde ses ve görüntü kaydı yoluyla fişleme yapıldığı ve bu kayıtlarla iş akitlerinin feshedildiği. Bu yalnızca iş hukuku değil, kişisel verilerin korunması ve ceza hukuku açısından da incelenmesi gereken bir tablo. Kim ne yapıyor, hangi yetkiyle yapıyor, hangi ilişkilerle bu gücü kullanıyor; hepsinin farkındayız. Şimdi sıra, Türk Hava Yolları yönetiminin ve Bakanlığın bu sorulara açık, net ve şeffaf cevap vermesinde” diye konuştu.

THY PİLOTLARI AJET’TE Mİ GÖREVLENDİRİLİYOR?

İddialara ilişkin Kış; iddialara ilişkin Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

“Ajet’in ayrı bir özel şirket olduğu belirtilmesine rağmen, neden hâlen THY pilotları Ajet uçuşlarında görevlendiriliyor? Ajet pilotlarının gece uçuşlarından doğan ek kazanç haklarının, bu yöntemle fiilen engellendiği iddiası doğru mu? Ajet uçuşlarında gece uçuşu için özel ücretlendirme varsa bu uygulama neden aynı görevi yapan THY personeline uygulanıyor?”