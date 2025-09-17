THY’den yeni hat: İstanbul-Sevilla seferleri başladı

Bakan Uraloğlu, THY'nin yeni açılan uçuş hattına ilişkin bilgi verdi.

Sivil havacılığın modern dünyanın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bugün başlayan İstanbul-Sevilla seferleri haftada 7 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Bu hat, Sevilla'nın eşsiz güzelliklerini Türk halkıyla, Türkiye'nin zengin kültürünü ve misafirperverliğini ise İspanyol dostlarımızla buluşturacaktır" dedi.

Uraloğlu, THY'nin İspanya'daki faaliyetlerinin köklü bir geçmişi olduğuna dikkati çekerek, 1984'te Madrid uçuşlarıyla başlayan serüvenin 1992'de Barselona ile devam ettiğini bildirdi.

Ardından Malaga, Valensiya ve Bilbao'yu uçuş ağına eklediklerini hatırlatan Uraloğlu, "THY, 2025 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan İspanya'ya haftalık 91 tarifeli sefer gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Uraloğlu, THY'nin İspanya'daki 6'ncı destinasyonu olan Sevilla'ya başlattığı haftalık 7 frekanslı seferlerle Türkiye ve İspanya arasındaki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirdiklerini dile getirdi.