Cumhuriyet Gazetesi Logo
THY'den yeni karar: 31 Temmuz'a kadar o uçuşlar iptal edildi

THY'den yeni karar: 31 Temmuz'a kadar o uçuşlar iptal edildi

14.07.2025 10:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
THY'den yeni karar: 31 Temmuz'a kadar o uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları, İran ve Suriye'ye olan tüm uçuşlarını 31 Temmuz’a kadar iptal etti. Kararın gerekçesi açıklanmazken, yolculara ücretsiz değişim veya iade hakkı tanındı.

Türk Havayolları'nın  sitesinden alınan bilgiye göre hava ulaşım şirketi Irak, Lübnan, Ürdün, İran ve Suriye'ye olan tüm uçuşları 31 Temmuz'a kadar iptal etti.

THY, bu tarihlerde belirtilen ülkelere uçuşu olan müşterilerinin ücretsiz bilet değişimi ya da para iadesi hakkı olduğunu belirtti.

SEBEBİ AÇIKLANMADI

Kararın sebebi açıklanmadı. Ancak Suriye'nin güneyinde gece boyunca çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

İran ve İsrail arasında yaşanan ve 12 gün boyunca süren füze savaşı boyunca da İran ve İsrail hava sahası tüm uçaklara tamamıyla kapatılmıştı. 

İlgili Konular: #THY #Türk Hava Yolları