THY İran seferlerini iptal etti

9.01.2026 11:56:00
DHA
Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

İran’da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İran’ın Tahran, Tebriz ve Meşhed’e bugün ve yarın yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

 

Konuyla ilgili olarak THY tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, İran’da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden takip edebilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

