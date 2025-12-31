THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 50 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iptallerin uçuş emniyeti önceliği doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Üstün, yolcuların uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri Türk Hava Yolları’nın internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden takip edebileceklerini ifade etti.

Üstün, “Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz” dedi.