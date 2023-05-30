Son dakika... THY'den 'satılacak' iddialarına yalanlama
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın "THY'nin satılacağı" yönündeki iddialarına THY'den yalanlama geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası Zafer Partisi Genel Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelmiş ve Erdoğan’ın BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları'nı satmaya hazırlandığını ileri sürmüştü.
THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ
THY'nin satılacağı yönündeki iddiaların ardından, THY'den açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtildi.
Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 30, 2023
Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen “Türk Hava Yolları Satılıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Son günlerde Türk Hava Yolları'nın satılacağı yönündeki iddiaların ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
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