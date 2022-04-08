THY tarih verdi: İstanbul-Juba seferleri başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Juba seferlerini 1 Haziran'da başlatıyor.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın başkenti Juba'ya uçuş yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, Güney Sudan'ın başkenti Juba'yı uçuş listemize ekledik. İstanbul-Juba seferlerimiz 1 Haziran itibarıyla, haftada 3 uçuşla başlıyor" ifadesi kullanıldı.
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