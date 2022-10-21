THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle İstanbul'a geri döndü
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-İslamabad seferini yapan uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine kalkışından bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na geri döndü.
THY'nin TK710 sefer sayılı Airbus330-300 tipi uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad seferini yapmak üzere 266 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan 20.53'de havalandı. Kalkışından kısa bir süre sonra yolculardan biri fenalaştı. K
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya ilk müdahale uçakta kabin ekipleri tarafından yapıldı. Durumdan haberdar edilen pilotlar, bunun üzerine Karadeniz üzerinden İstanbul'a dönüş kararı aldı.
THY uçağı 21.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inerken, yolcu da ambulansla hastaneye götürüldü. Daha sonra aynı uçak, 23.10'da İslamabad'a gitmek üzere yeniden havalandı.
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