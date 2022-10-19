THY, İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 22:24
THY, İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de yapılması  planlanan "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul", "TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7976-7977 Sabiha Gökçen-Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.

Açıklamada ayrıca, İtalya'da havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de gerçekleştireceği grev dolayısıyla İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Milano'ya gerçekleştireceği dört sefer ve AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bergamo'ya yapacağı karşılıklı 2 sefer iptal edildi.

THY'nin İtalya'daki istasyonlarında görevli personelin konuyu yakından takip ettiği ve gelişmelerin aktarılacağı belirtildi.

İPTALLER

Buna göre 21 Ekim'de iptal edilen seferler şu şekilde:

  • TK 1873-İstanbul-Milano

  • TK1874-Milano İstanbul

  • TK 1895-İstanbul-Milano

  • TK1896 Milano-İstanbul

  • AnadoluJet TK 7976 Sabiha Gökçen-Bergamo

  • AnadoluJet TK7977 Bergamo-Sabiha Gökçen

Öte yandan İtalya'daki grevin durumuna göre iptal edilecek seferlerin sayısı değişkenlik gösterebilecek.


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