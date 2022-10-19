THY, İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de yapılması planlanan "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul", "TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7976-7977 Sabiha Gökçen-Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.
Açıklamada ayrıca, İtalya'da havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de gerçekleştireceği grev dolayısıyla İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Milano'ya gerçekleştireceği dört sefer ve AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bergamo'ya yapacağı karşılıklı 2 sefer iptal edildi.
THY'nin İtalya'daki istasyonlarında görevli personelin konuyu yakından takip ettiği ve gelişmelerin aktarılacağı belirtildi.
İPTALLER
Buna göre 21 Ekim'de iptal edilen seferler şu şekilde:
- TK 1873-İstanbul-Milano
- TK1874-Milano İstanbul
- TK 1895-İstanbul-Milano
- TK1896 Milano-İstanbul
- AnadoluJet TK 7976 Sabiha Gökçen-Bergamo
- AnadoluJet TK7977 Bergamo-Sabiha Gökçen
Öte yandan İtalya'daki grevin durumuna göre iptal edilecek seferlerin sayısı değişkenlik gösterebilecek.
Video Haberler
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Başbakanlığa çok gizli mektup!
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Kahkahalar, alkışlar, ıslıklar, çığlıklar!
- Karalar'dan deprem yaratan iddia
- Son ankette AKP'ye kötü haber!
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Erdoğan hakkında da konuşmuş
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- Mehmet Ali Çelebi AKP sıralarında