THY uçağında Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması: Hazmedin kardeşim Erdoğan kazandı!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 22:16

Güncelleme: 29.05.2023 - 22:26

Türk Hava Yolları’nın (THY) Ankara-İstanbul uçağında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geciktiği gerekçesiyle tartışma çıktı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, THY rötarın ‘hava şartları’ nedeniyle meydana geldiğini iddia ederken uçaktaki yolcular bakana tepki gösterdi. Paylaşılan videoda bir yolcunun Nebati’ye “Bu otobüs mü ya, yolcu bekliyor! Öyle bir şey var mı? Türk Hava Yolları’nın uçağı burası. Hayret bir şey” dediği duyulurken bazı yolcuların da Nebati’ye “Hak hukuk adalet” diye slogan attığı görüldü.

Nebati ise verdiği yanıtta “Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim” dedi..