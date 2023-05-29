THY uçağında Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması: Hazmedin kardeşim Erdoğan kazandı!
THY'nin İstanbul-Ankara uçağında, bazı yolcuların 'rötara neden olduğu' gerekçesiyle tepki gösterdiği Nureddin Nebati, "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" diyerek karşılık verdi.
Türk Hava Yolları’nın (THY) Ankara-İstanbul uçağında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geciktiği gerekçesiyle tartışma çıktı.
Independent Türkçe’nin haberine göre, THY rötarın ‘hava şartları’ nedeniyle meydana geldiğini iddia ederken uçaktaki yolcular bakana tepki gösterdi. Paylaşılan videoda bir yolcunun Nebati’ye “Bu otobüs mü ya, yolcu bekliyor! Öyle bir şey var mı? Türk Hava Yolları’nın uçağı burası. Hayret bir şey” dediği duyulurken bazı yolcuların da Nebati’ye “Hak hukuk adalet” diye slogan attığı görüldü.
Nebati ise verdiği yanıtta “Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim” dedi..
En Çok Okunan Haberler
-
- Emine Erdoğan-Rıdvan Dilmen diyaloğu gündem oldu
- İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
- Ünlü ekonomist faturanın 'adresini' yazdı
- Sopayla kaybettirilen seçim
- Kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'
- Yeni bakanlar kimler olacak? Gözler yeni kabinede...
- Cumhur'u karıştıran paylaşım!
- Boş veeer
- Her şey değişecek derken...
- ABD’li yatırım bankasından seçim sonrası Türkiye analizi