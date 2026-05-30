THY uçağında tuvalet krizi: Yolcu kabin içinde tuvaletini yaptı!

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Malatya seferini yapan uçağında, inişe kısa süre kala dikkat çeken bir olay yaşandı. Malatya Havalimanı’na iniş hazırlığı yapan uçakta, bir yolcunun tuvalete gitmek istemesi üzerine kabin ekibiyle tartıştığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, uçak alçalmaya başladığı sırada yolculardan emniyet kemerlerini bağlamaları ve koltuklarında oturmaları istendi. Bu sırada bir yolcu, tuvalete gitmek için ayağa kalktı.

KABİN İÇİNDE TUVALETİNİ YAPTI

Kabin ekibi, iniş prosedürleri ve güvenlik kuralları gereği yolcunun yerine oturması gerektiğini belirterek uyarıda bulundu. Tuvalete gitmesine izin verilmeyen yolcu ile kabin ekibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından yolcunun kabin içinde tuvaletini yaptığı iddia edildi. Yaşanan anların uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi.

Olayla ilgili hava yolu şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.