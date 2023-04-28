THY uçağında yolcu, kabin memuruna saldırdı
İstanbul-Mogadişu seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve alkollü olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir yolcu kabin memuruna saldırdı. Saldıran yolcuya plastik kelepçe takılırken, olay nedeniyle THY uçağı Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-646 sefer sayılı TC-LCK kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi uçak Somali Mogadişu seferini yapmak üzere gece 02.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Uçak Mısır Hava Sahası'na girmesinin ardından alkollü olduğu öğrenilen Somali uyruklu bir yolcu uçakta bulunan diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine kabin ekibi alkollü olduğu öne sürülen yolcuyu uyardı. Somali uyruklu yolcu bunun üzerine kabin memuruna saldırıda bulundu.
Olay üzerine yolcuya plastik kelepçe takıldı. THY uçağının pilotu bunun üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Sabah 06.00'da uçak Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, olay çıkartan yolcu gözaltına alındı. Somili uyruklu yolcunun İstanbul'a gönderilmesinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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