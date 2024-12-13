THY, uçakta tehditler savuran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan'ı kara listeye aldı
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçakta olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan'ın kara listeye alındığını duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Abdulkadir Özcan'ın olay çıkardığı uçuşa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Üstün, "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır," ifadelerini kullandı.
Özcan'ın uçak içindeki tavırları yolcuların tepkisine neden olmuş, "Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" şeklindeki sözleri bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansımıştı.
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