THY uçuş arası turla yolcularını İstanbul'da ücretsiz gezdiriyor

Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:38

Güncelleme: 21.11.2024 - 11:21

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda aktarma yapan yolcularına, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmeleri için ücretsiz şehir turu fırsatı sunuyor. Yurtdışından gelen ve başka bir ülkeye gitmek üzere İstanbul Havalimanı’nda bekleyen yolcular, THY'nin "TourIstanbul" projesi sayesinde şehri keşfetme imkanı buluyor.

BAĞLANTI SÜRESİ OLAN YOLCULARA ÜCRETSİZ TURLAR

İstanbul'u uçuşlarında aktarma noktası olarak kullanan yolcular, 6 ila 24 saat arasında bağlantı süresi bulunan transit yolcular için TourIstanbul turları düzenleniyor. Bu turlar, yolculara İstanbul’un önemli tarihi ve kültürel yerlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Yolcular, "TourIstanbul" otobüsleri ile şehir turuna başlıyor ve rehber eşliğinde İstanbul’un simgesel mekanlarını gezdikten sonra, uçuşlarına yetişmek üzere yeniden İstanbul Havalimanı’na götürülüyor.

TOURİSTANBUL PROJESİ: DOLMABAHÇE SARAYI'NDAN AYASOFYA'YA

Türk Hava Yolları, 2009 yılında başlattığı "TourIstanbul" projesine, pandemi nedeniyle bir süre ara vermişti. Ancak, 2022 yılında tekrar hizmete giren turlar, yolculara unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. THY görevlileri, sabah saatlerinde özel otobüslerle yolcularını alarak İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmeleri için yola çıkarıyor.

TUR PROGRAMINDA NELER VAR?

Dolmabahçe Sarayı: İstanbul'un en önemli saraylarından biri olan Dolmabahçe, yolculara bir kahvaltı ikramı ile başlıyor.

Topkapı Sarayı: Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim merkezi olan bu saray, yolculara ücretsiz olarak gezdiriliyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi: Bir başka tarihi yapı olan Ayasofya da rehber eşliğinde ziyaret ediliyor.

Öğle Yemeği İkramı: Yolculara öğle yemeği ikram edildikten sonra, İstanbul’un diğer tarihi ve turistik mekanları geziliyor.