THY ve AJet’ten peş peşe iptal kararı: 114 uçuş yapılamayacak

Yeni yılın ilk gününde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, hava trafiğinde aksamalara yol açtı.

Türk Hava Yolları (THY) ile AJet, yoğun kar ve kötü hava şartları nedeniyle doğu ve güneydoğu bölgelerine yapılması planlanan çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY 50 UÇUŞU İPTAL ETTİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" ifadelerini kaydetti.

AJET 64 SEFERİ İPTAL ETTİ

AJet de benzer bir açıklamayla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine planlanan 64 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz" dedi.