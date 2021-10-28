THY zam açıklaması yaptı, çalışanları "Yok öyle bir şey" dedi
Türk Hava Yolları (THY), mevcut ücretler baz alınarak kokpit personelinin iş/uçuş tazminatlarına yüzde 25, diğer yurt içi iş gruplarının iş/kıdem tazminatlarına ise yüzde 20 oranında zam yapıldığını duyurdu.
THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) personel tazminatları hakkında açıklamada bulundu.
THY, tazminat artışına gidilme sürecinde, şirket ortaklarının operasyonel verimliliği, performansı ve finansal göstergelerinin 2020 yılına göre olumlu yönde gelişmesinin göz önüne alındığını belirtti.
Şirket, KAP yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulu tarafından yapılan ikinci bir değerlendirme sonucunda çalışanlarımızın salgın süresince gösterdikleri fedakârlık ile performansa katkılarından dolayı 01.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, mevcut ücretler baz alınarak kokpit personelinin iş/uçuş tazminatlarına yüzde 25, diğer yurt içi iş gruplarının iş/kıdem tazminatlarına yüzde 20 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.
THY ÇALIŞANLARINDAN "ÜCRET ARTIŞI OLMADI" AÇIKLAMASI
Konu ile ilgili bilgi veren THY çalışanları, olayın bir ücret artışı olmadığını, devam eden "kesintili maaş" uygulaması kapsamında iade ücret aldıklarını belirttiler.
THY çalışanları ayrıca, 'kesintili maaş' uygulamasının hala devam ettiğini ve normal maaşlarını alamadıkları belirtti.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- Türkiye’yi sallayacak bir çuval kaset
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Ziraat Bankası kredisinde yeni skandal
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- Yazıcıoğlu'na gelen bir çuval kaset