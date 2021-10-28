THY zam açıklaması yaptı, çalışanları "Yok öyle bir şey" dedi

28 Ekim 2021 Perşembe, 12:18

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) personel tazminatları hakkında açıklamada bulundu.

THY, tazminat artışına gidilme sürecinde, şirket ortaklarının operasyonel verimliliği, performansı ve finansal göstergelerinin 2020 yılına göre olumlu yönde gelişmesinin göz önüne alındığını belirtti.

Şirket, KAP yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulu tarafından yapılan ikinci bir değerlendirme sonucunda çalışanlarımızın salgın süresince gösterdikleri fedakârlık ile performansa katkılarından dolayı 01.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, mevcut ücretler baz alınarak kokpit personelinin iş/uçuş tazminatlarına yüzde 25, diğer yurt içi iş gruplarının iş/kıdem tazminatlarına yüzde 20 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

THY ÇALIŞANLARINDAN "ÜCRET ARTIŞI OLMADI" AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili bilgi veren THY çalışanları, olayın bir ücret artışı olmadığını, devam eden "kesintili maaş" uygulaması kapsamında iade ücret aldıklarını belirttiler.

THY çalışanları ayrıca, 'kesintili maaş' uygulamasının hala devam ettiğini ve normal maaşlarını alamadıkları belirtti.