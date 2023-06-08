THY'de bir skandal daha! Doktordan mobbing iddiası: İnsanların psikolojisi yerle bir

Yayınlanma: 08.06.2023 - 23:20

Güncelleme: 08.06.2023 - 23:28

Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te (TGS) uzun yıllar görev yapan Ömer Koray Özbay, yaşamına son vermişti. Özbay, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Japonya'ya gittiğini, ancak THY'de istasyon müdürü olarak görev yapan Serkan Gündüz'ün kendisine yönelik sistematik baskı uyguladığını ve dayanacak gücü kalmadığını belirterek intihar etmişti.

THY'den Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımların, şirketin ilgili birimlerince incelendiği ve konunun titizlikle takip edildiği açıklamasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Ali Kıdık'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mobbinge maruz kaldığını iddia eden doktor Halit Allahverdi'nin videosuna yer verdi.

Bir mobbing iddiası da Türk Hava Yolları Teknik AŞ’den. İnsanların psikolojisi yerle bir! pic.twitter.com/LIXAb16bFO — Ali KIDIK (@alikdk) June 8, 2023

Doktor söz konusu videoda şunları söyledi:

"Ben Doktor Halil Allahverdi. 2021 Ekim ayında Teknik A.Ş.'de doktor olarak işe başlamıştım. Aslında işe başlarken büyük emellerim vardı. Büyük hayallerim de vardı. İşte dışarıdan baktığımız zaman prestijli, herkesin hayalinde bir kurum... Orada çalışmak istediğini, kendini geliştirmek istediğini bu şekilde, o hevesle başlamıştı. Ama maalesef Türk Hava Yolları'na başladım ve bir sürü mobbing gördüm. Bir sürü iftira, bir sürü hakarete uğradım.

İstanbul büyük havaalanı hekimliğinde doktor olarak görev yapıyordu. O zaman da iş sağlığı şefi Mehmet Demir isimli kişi. İşe gelmediği halde geliyormuş gibi gösterilmesi, geriye dönük rapor aldığına dair bir sürü şeyleri vardı; bir sürü izni vardı. Müdür onun izinleri hiç itiraz etmeden onaylıyordu.

Mehmet Demir şirketi babasının şirketi gibi yapmaya çalışıyordu. Mehmet Demir'in bazı istediği istekleri yerine getirilmediği takdirde hakaret, küfür, doktora yakışmayan hakaretler, mobbingler uyguluyordu"