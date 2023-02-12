THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı
THY, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerin bahar yarıyılı açılışının ertelenmesinin ardından üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı tanındığını bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY), bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Üniversite öğrencilerimizin dikkatine: 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. 31 Mart'a kadar THY internet sitesinde yer alan formu, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgenizle birlikte doldurarak işlemlerinizi yapabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
?— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) February 11, 2023
Üniversite Öğrencilerimizin Dikkatine;
11 Şubat tarihinden önce alınan ve 30 Haziran tarihine kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. +
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 10 ili vuran depremlerin ardından üniversitelerin bahar yarıyılı açılışlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurmuştu. YÖK'ün açıklamasında deprem sonrasında oluşan duruma dikkat çekilerek, "Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.
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