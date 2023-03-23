THY'den, Fransa'daki grev nedeniyle sefer iptali açıklaması

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:30

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 18:07

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 1807 İstanbul-Lyon ve TK 1808 Lyon-İstanbul seferleri ile 25 Mart'ta icra edilmesi planlanan AnadoluJet'in TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon ve TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen uçuşları Fransa'daki grev dolayısıyla iptal edildi.