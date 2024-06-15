THY’den 'sefer gecikmesi' açıklaması

THY Basın Müşaviri Üstün, ''sefer gecikmeleri''ne ilişkin bir açıklama yaptı.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 23:00
THY’den 'sefer gecikmesi' açıklaması
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaşanan gecikmelerle ilgili açıklama yaptı.

Üstün, Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları ve seferlerin kalkışlarında uygulanan slot nedeniyle seferlerde zaman zaman gecikmelerin yaşandığını söyledi.

Yaşanan gecikmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, “Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası olan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilave talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir. Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir. Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak yolcularımıza vakitlice ulaşılmaktadır. Bu oldukça yoğun bayram trafiğinde yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz” dedi.

 

 


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