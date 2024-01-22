THY'den sefer iptalleri

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:43

Türk Hava Yolları (THY), 24 Ocak Çarşamba günü icra edilmesi planlanan Buenos Aires ile Sao Paulo arasındaki aktarmalı seferlerin Arjantin'de yapılacak grev nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Arjantin'de havalimanı yer hizmetleri personeli tarafından yapılacak grev nedeniyle, çarşamba günkü "TK 15" sefer sayılı "Sao Paulo-Buenos Aires" ve "TK 16" sefer sayılı "Buenos Aires-Sao Paulo" uçuşları iptal edildi.