THY'den sefer iptalleri

THY, çarşamba günkü yapılması planlanan bazı Arjantin aktarma seferlerini grev nedeniyle iptal etti.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:21
THY'den sefer iptalleri
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları (THY), 24 Ocak Çarşamba günü icra edilmesi planlanan Buenos Aires ile Sao Paulo arasındaki aktarmalı seferlerin Arjantin'de yapılacak grev nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Arjantin'de havalimanı yer hizmetleri personeli tarafından yapılacak grev nedeniyle, çarşamba günkü "TK 15" sefer sayılı "Sao Paulo-Buenos Aires" ve "TK 16" sefer sayılı "Buenos Aires-Sao Paulo" uçuşları iptal edildi.


İlgili Haberler

Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede!

Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede!
THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı

THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı
Uçuş emniyetini riske attılar: THY uçağına lazer ışıklı taciz

Uçuş emniyetini riske attılar: THY uçağına lazer ışıklı taciz

En Çok Okunan Haberler