THY'nin bazı Almanya seferleri karşılıklı iptal edildi

Yayınlanma: 31.01.2024 - 23:25

Güncelleme: 31.01.2024 - 23:25

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat Perşembe günü iptal edilen seferler şöyle:

"TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg, TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1337 İstanbul-Leipzig, TK 1338 Leipzig-İstanbul, TK 7734 Sabiha Gökçen-Frankfurt, TK 7735 Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 1591 İstanbul-Frankfurt, TK 1592 Frankfurt-İstanbul, TK 1587 İstanbul-Frankfurt, TK 1588 Frankfurt-İstanbul, TK 1598 Frankfurt-İstanbul, TK 1594 Frankfurt-İstanbul, TK 1556 Hannover-İstanbul, TK 1554 Hannover-İstanbul, TK 7817 Hannover-Sabiha Gökçen, TK 7730 Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK 7731 Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK 7740 Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK 7741 Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK 1701 İstanbul-Stuttgart, TK 1702 Stuttgart-İstanbul, TK 1705 İstanbul-Stuttgart, TK 1706 Stuttgart-İstanbul, TK 1703 İstanbul-Stuttgart, TK 1704 Stuttgart-İstanbul, TK 1709 İstanbul-Stuttgart, TK 1710 Stuttgart-İstanbul, TK 7752 Sabiha Gökçen-Stuttgart, TK 7753 Stuttgart-Sabiha Gökçen, TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart, TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen, TK 7812 Ankara-Stuttgart, TK 7813 Stuttgart-Ankara, TK 1675 İstanbul-Köln, TK 1676 Köln-İstanbul, TK 1671 İstanbul-Köln, TK 1672 Köln-İstanbul, TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln, TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen, TK 7712 Sabiha Gökçen-Köln ve TK 7713 Köln-Sabiha Gökçen."