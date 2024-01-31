THY'den açıklama... Bazı Almanya seferleri iptal edildi!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 08:35

Güncelleme: 31.01.2024 - 08:35

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 1 Şubat Perşembe günü Almanya'daki havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.

THY'nin TK-1337 İstanbul-Leipzig ve TK1338 Leipzig-İstanbul seferleri, yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Güvenlik çalışanlarının grevi dolayısıyla iptal edilen seferler ise, şu şekilde:

TK-1668 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-1664 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-1662 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-7882 Sabiha Gökçen Havalimanı-Hamburg

TK-7883 Hamburg-Sabiha Gökçen Havalimanı

TK-1726 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1724 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1722 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1728 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen Havalimanı.