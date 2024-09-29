THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerindeki bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın icrası planlanan "TK 1941 İstanbul-Brüksel" sayılı uçuş ile 1 Ekim'deki "TK 1942 Brüksel-İstanbul, TK 1937 İstanbul-Brüksel, TK 1938 Brüksel-İstanbul, TK 1939 İstanbul-Brüksel, TK 1940 Brüksel-İstanbul, TK 1943 İstanbul-Brüksel, TK 1944 Brüksel-İstanbul" seferleri iptal edildi.
Etiketler: #THY #Türk Hava Yolları #Brüksel Havalimanı #grev
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Mansur Yavaş: 106 okul talebini geri çekti
- Erdoğan'dan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına açıklama
- Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş!
- New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye' suçlamaları
- DEM Parti'den 'Nasrallah' açıklaması