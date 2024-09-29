THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 29.09.2024 - 14:28

Güncelleme: 29.09.2024 - 14:28

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın icrası planlanan "TK 1941 İstanbul-Brüksel" sayılı uçuş ile 1 Ekim'deki "TK 1942 Brüksel-İstanbul, TK 1937 İstanbul-Brüksel, TK 1938 Brüksel-İstanbul, TK 1939 İstanbul-Brüksel, TK 1940 Brüksel-İstanbul, TK 1943 İstanbul-Brüksel, TK 1944 Brüksel-İstanbul" seferleri iptal edildi.

