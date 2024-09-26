THY, 30 Eylül’e kadar Beyrut seferlerini iptal etti
İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları sebebiyle Türk Hava Yolları (THY) 30 Eylül’e kadar başkent Beyrut’a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti.
Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle THY, 26-27-28-29 ve 30 Eylül tarihlerinde başkent Beyrut’a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti.
Şirket, uzun zamandır yine güvenlik nedeniyle bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.
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