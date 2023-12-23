THY'nin 'hafta tatili' davasını sendika kazandı

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:00

Hava-İş Sendikası, İstanbul 16. İş Mahkemesi’ne konuya ilişkin dava açtı. Mahkeme, 18 Ekim 2020’deki kararında, ilgili maddenin yorum ve uygulanmasında, pazar günü yapılacak çalışmanın üç yevmiyeye hak kazandıracağına ilişkin işçi lehine düzenleme yapıldığı ve tek taraflı işveren tasarrufuyla ortadan kaldırılamayacağına hükmetti.

THY avukatları, yerel mahkeme kararına itiraz etti. İstinaf mahkemesi, yeni kararında ilgili madde için “hafta tatili çalışmanın üç yevmiye hak kazandıracağı” şeklinde yorumlanması gerektiğini tespit etti. Kurulan yeni hüküm yeniden Hava-İş lehine oldu.

‘KELİME OYUNU’

THY Basın Müşavirliği, davanın lehlerine sonuçlandığını iddia ederek “pazar mesaisi” kavramının yerini “hafta tatili mesaisi” ifadesine bıraktığını kaydetti. Hava İş Sendikası ise davanın kendi lehlerine sonuçlandığını ancak THY’nin algı peşinde olduğunu iddia etti. Söz konusu duyurunun son bölümünde THY’ye çağrı yapan sendika, kararı uygulamamakta direnen yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.