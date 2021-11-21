THY'nin İrlandalı pilotu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

21 Kasım 2021 Pazar, 00:03

Arkadaşlarıyla birlikte tatil için gittiği Meksika'da motorsiklet kazası geçiren Türk Hava Yolları kaptan pilotlarından İrlandalı Ambrose Blaine hayatını kaybetti.

THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika'da bulunuyordu. Motosiklet gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California'da bir trafik kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.