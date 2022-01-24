THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki 36 seferi iptal oldu
Türk Hava Yolları(THY), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 36 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurdu.
Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda üç gün önce İstanbul' da başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle hava ulaşımı da durumdan etkileniyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan bugün gerçekleştirmesi planlanan bazı iç ve dış hat seferleri de iptal oldu.
36 İÇ VE DIŞ HAT SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Hava koşullarının operasyonlarımıza olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla tedbirler almaya devam ediyoruz. 24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
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