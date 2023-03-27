THY'nin Lusaka uçuşları yeniden başladı

Türk Hava Yolları, (THY) Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiği uçuşları yeniden başlattı.

AA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:17
THY'nin Lusaka uçuşları yeniden başladı
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Mart günü TK525 sefer sayısıyla Lusaka'ya düzenlenen ilk uçuş, Boeing 737-8 Max uçağı ile gerçekleştirildi.

THY'nin Lusaka uçuşları, Darüsselam aktarmalı olarak haftada iki frekans gerçekleşecek.


THY Lusaka Zambiya

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