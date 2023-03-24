Deprem bölgesinde 'THY uçağı' tartışması: Yolcular isyan etti...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsılan ve büyük hasar alan Malatya’dan ayrılan yurttaşlar, Türk Hava Yolları’nın uçağı geç kalınca duruma tepki gösterdi. THY yetkilileri de açıklama yapmayınca yolcular ile havalimanı çalışanları arasında tartışma yaşandı

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:02
Deprem bölgesinde 'THY uçağı' tartışması: Yolcular isyan etti...
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Malatya Havalimanı’nda 23 Mart akşamı; Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar alan kentten ayrılan depremzedeler Türk Hava Yolları’nın 21.10 İstanbul seferi için bilet aldı.

YETKİLİLER GELMEDİ

Ancak bir saat geçmesine rağmen uçağa alınmayan, hiçbir açıklama yapılmayan yolcular, salonda beklerken Türk Hava Yolları’nın yetkililerini çağırdı. Havalimanı görevlileri ile yetkilileri telsizle anons etmesine rağmen, hiç kimse gelmedi.

Bunun üzerine yurttaşlar ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

Kendilerine bir açıklama yapılmasını isteyen yolcular, “Yetkiliniz gelsin. Bu kadar insana bir açıklama yapılsın. Bu nedir? İşimiz gücümüz var?” diyerek tepki gösterdi. Yolcuların tepkisinin artması üzerine kapılar açıldı.

Uçağa bir saat geç binen yolcular, 00.00’da İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.


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