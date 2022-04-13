Ticaret Bakanı Muş’tan “AKP milletvekilinin damadının gümrük kaçakçılığı” iddiasıyla ilgili açıklama
Sözcü yazarı Saygı Öztürk köşesinde, AKP milletvekilinin damadının ithal ettiği scooterlarla ilgili önemli iddialara Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan yanıt geldiğini yazdı.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, AKP milletvekilinin damadının scooter ithalatındaki gümrük kaçakçılığı iddiasını köşesine taşımasının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan yanıt geldiğini yazdı.
Öztürk’ün aktardığına göre Muş, “Köşe yazınızda bahsi geçen konularla ilgili inceleme ve soruşturma süreçleri CHP'li iki milletvekilinin Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığımıza yaptığı başvurulardan yaklaşık üç ay önce 13 Ocak 2022 tarihinde bakan olarak bizzat kendi imzaladığım onay yazısıyla başlatılmış ve konuyla ilgili üç ticaret müfettişi görevlendirilmiştir. 6 Nisan 2022 tarihinde aynı hususları ihtiva eden CHP'li milletvekillerinin dilekçeleri de gecikmeksizin ilgili müfettişlere gönderilmiştir. Müfettişlerce yapılan çok yönlü inceleme devam etmektedir” dedi.
Bakan Muş ayrıca, “Bakanlığımızca konunun üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Müfettişlerimizin, ithalatla ilgili konularda tarife, kıymet ve menşeye ilişkin her daim geriye doğru inceleme yaptığı hususu gözden kaçmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Öztürk dünkü köşe yazısında, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün söz konusu gümrük kaçakçılığı iddiasına ilişkin verdiği detayları aktarmıştı; “Bakalım, firma sahibinin nikâh şahitliğini yapan Bakan Mehmet Muş cevap verecek mi?” diye sormuştu.
Bugünkü köşesinde Bakan Muş’un yanıtına yer veren Öztürk, “Mehmet Muş'a duyarlılığı için ben de teşekkür ederim” diye yazdı.
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