Ticaret Bakanı Muş'tan fahiş fiyatlarla mücadele açıklaması
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyat ile mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. "Denetimlerimiz sürecek ancak asıl amaç, kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi. Muş "Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur" açıklaması yaptı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyat ile mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Muş, "Denetimlerimiz sürecek ancak asıl amaç, kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi.
Muş "Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur" diye belirtti. "Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz" ifadelerini kullanan Muş, "Bir ayda bitecek değil, amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi.
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