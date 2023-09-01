Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığınca 15 ticaret müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Sınavın yazılı bölümü 14-15 Ekim'de sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 ayrı oturumda gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre,Ticaret Bakanlığı'na giriş sınavıyla müfettiş alınacak. Ticaret müfettiş yardımcıları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda görevlendirilecek.
Sınav için başvurular, 6-18 Eylül tarihlerinde Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.
Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.
YAZILI SINAV 4 AYRI OTURUMDA YAPILACAK
Sınavın yazılı bölümü 14-15 Ekim'de sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 ayrı oturumda "Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi, Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7/6 Keçiören/ANKARA" adresinde gerçekleştirilecek.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer hususlar Bakanlığın internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek.
Yazılı sınavda başarılı olanlardan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Memurun zam oranı belli oldu
- Koronavirüste yeni varyant. Kapanmalar mı geliyor?
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!
- Cildi, Çin'de incelenecek: 'Şaşkınım'
- Bir mafya üyesi anlatıyor...
- Merkez Bankası'ndan 10 puanlık faiz artışı
- Mehmet Şimşek'ten 'kura müdahale' açıklaması
- Marmara için sağanak alarmı