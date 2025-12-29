Ticaret Bakanlığı: 5 bin markette 7 bin 233 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 büyükşehirde market denetimi yapıldığını ve binlerce üründe mevzuata aykırılık tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, "30 Büyükşehirde, Sadece 4 günde. Sadece market denetimlerinde. 5 bin 265 market denetlendi. 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketi tek tek incelendi. 7 bin 233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldı ve Haksız Fiyat Artışı Değerledirme Kurulu’na sevk edildi. Tüm ülke genelinde eş zamanlı ve kararlı denetimlerimizle, adil ticaretin ve vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz" bilgisi yer aldı.