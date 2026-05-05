Ticaret Bakanlığı, Burger King'teki 'ayrımcılık' iddiası üzerine inceleme başlattı

5.05.2026 10:03:00
Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı, bir anne kızın sosyoekonomik durumları nedeniyle Sarıyer Tarabya'daki Burger King şubesine alınmadıkları iddiası hakkında soruşturma başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuya ilişkin yapılan şikayetler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "hiçbir vatandaşın ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Kaplan, "Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen 'müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma' konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz. Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı. 

AKP 'Burger King açılışı' için harekete geçti: 'Disipline sevk kararı alınmıştır' Rize'de bir Burger King açılışında yer alan AKP'li belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri, parti içinde tepkilere yol açmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, katılan kişiler için disipline sevk kararı aldıklarını açıkladı.
HÜDA PAR'dan İsrail protestosunda Burger King'e saldıranlara verilen cezaya tepki: 'Adalet duygusunu zedeleyen bir karar olarak görüyoruz' HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto etmek için düzenlenen eylem sırasında Burger King'e yaptıkları saldırı nedeniyle 2 kişiye verilen 4'er yıl hapis cezasına ilişkin "Bu cezayı hukuki bir ölçülülükten uzak, toplumsal duyarlılığı göz ardı eden, adalet duygusunu zedeleyen bir karar olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.
AKP'de ikinci 'Burger King' krizi: İstifa ettirildi! İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen Burger King'in Afyonkarahisar'daki yeni şubesindeki dualı açılışa katılan ve konuşma yapan AKP'li ilçe başkanı İbrahim Özgül'ün 'istifa ettirildiği' bildirildi.