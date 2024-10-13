AKP 'Burger King açılışı' için harekete geçti: 'Disipline sevk kararı alınmıştır'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 20:28

Güncelleme: 13.10.2024 - 20:42

Rize'de bir Burger King açılışına AKP'li belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri katılmıştı. Açılışta 'İsrail' protestosu yapan bir öğretim görevlisi de saldırıya uğramıştı.

Bu gelişmelerin ardından AKP'ye yakınlığı ile bilinen sosyal medya hesapları Rize'deki AKP yönetimine tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Açıklamasında 'boykot kapsamı' vurgusu yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir."