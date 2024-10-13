AKP 'Burger King açılışı' için harekete geçti: 'Disipline sevk kararı alınmıştır'

Rize'de bir Burger King açılışında yer alan AKP'li belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri, parti içinde tepkilere yol açmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, katılan kişiler için disipline sevk kararı aldıklarını açıkladı.

AKP 'Burger King açılışı' için harekete geçti: 'Disipline sevk kararı alınmıştır'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 20:28

Rize'de bir Burger King açılışına AKP'li belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri katılmıştı. Açılışta 'İsrail' protestosu yapan bir öğretim görevlisi de saldırıya uğramıştı.

Bu gelişmelerin ardından AKP'ye yakınlığı ile bilinen sosyal medya hesapları Rize'deki AKP yönetimine tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Açıklamasında 'boykot kapsamı' vurgusu yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir."

 


Etiketler: #Burger King #Ömer Çelik #Rize

İlgili Haberler

Erdoğan'ın memleketinde 'Burger King' krizi: AKP'li belediye faturaya reklam almış!

Erdoğan'ın memleketinde 'Burger King' krizi: AKP'li belediye faturaya reklam almış!
AKP'de 'Burger King' gerilimi: İnsan durduğu tabelanın altına bir bakar

AKP'de 'Burger King' gerilimi: İnsan durduğu tabelanın altına bir bakar
AKP, Burger King açılışına çelenk gönderdi: İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi 10 kişinin saldırısına uğradı

AKP, Burger King açılışına çelenk gönderdi: İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi 10 kişinin saldırısına uğradı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler