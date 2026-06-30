Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kapıkule Gümrük Sahası'nda 6 'Pomeranian' cinsi köpek yavrusu kurtarıldı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Sahası'nda yaptığı aramada, piyasa değeri 472 bin lira olan 6 "Pomeranian" cinsi köpek yavrusunun kurtarıldığını duyurdu.

"PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 472 BİN 680"

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında bir canlı hayvan kaçakçılığı girişimini daha engelledi. Ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Gerçekleştirilen taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 Türk lirası olan 6 adet Pomeranian cinsi köpek yavrusunun, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Söz konusu köpek yavrularına el konulurken, olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

Açıklamanın sonunda, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yalnızca ülkemizin ekonomik ve ticari güvenliğini korumakla kalmayıp canlı hayvanların yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını da kararlılıkla ve aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.