Ticaret Bakanlığı, ihracatı teşvik için E-Turquality isimli yeni programı başlattı

15 Mayıs 2022 Pazar, 11:21

Türkiye’nin ihracatı son dönemde artsa da teknoloji ihracatında geri kalması, en çok eleştirilen ve sorun oluşturan konulardan biriydi. Küresel çapta önemli yazılım üretme kapasitesi olan şirketlerimiz, gerek iç piyasanın anlamlı ölçek yaratamaması, gerekse dünyaya açılmak konusunda maddi kaynak sıkıntılarından ötürü, birkaç sınırlı örnek dışında anlamlı atılımlar gerçekleştiremedi. Hükümet, inşaat gibi sektörlere aşırı destek olmaya devam ederken, asıl katma değer yaratan teknoloji sektörüne vermesi gereken desteği uzun süredir ihmal ediyordu. Gelen baskı ve kaçırılan fırsatları gören hükümet, sonunda teknoloji ihracatı için önemli bir destek paketi olan E-Turquality Bilişimin Yıldızları programını başlattı.

Sanayi ve perakende şirketlerinin küresel pazarlara girebilmesi ve marka değerini arttırması için ortaya çıkan Turquality programına tamamen benzer nitelikte olan E-Turquality, sadece teknoloji ve bilişim alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor. Program çerçevesinde yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri ile dijital aracılık ve hizmet platformlarında hizmet veren şirketler ihracat yapacak ve destek görecek.

E-Turquality’nin üç ana amaca hizmet edecek şekilde yapılandırıldığı görülüyor: Bilişim ve alt sektörlerdeki girişimlerin gelişimini desteklemek, inovasyonu teşvik etmek ve küresel anlamda rekabet edebilecek unicornların oluşmasını sağlamak.

20 FARKLI KALEM YER ALIYOR

Yurt dışı ihale, veri merkezi yazılımcılar için test ekipmanı kiralama, hizmet pazarlama platformlarına üyelik, patent/fikri mülkiyet hakkı alım, yurt dışı arama gibi 20 farklı destek kaleminin yer aldığı programda, şirketler beş yıllık periyod için ülke başına yıllık yaklaşık 100 milyon TL’yi bulan destek alabilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden başvuru şartları ve detaylı bilgilerin edinilebileceği programda, ön başvuru gerçekleştirecek şirketlerin; ürün ve hizmetleri kurumsal ve teknolojik yetkinlikleri, organizasyon yapıları, gelecek vizyonu dikkate alınarak ön değerlendirme yapılacağı açıklandı. Bunun yanında başvuran şirketin proje yönetim tecrübesini kanıtlayan kurumsal süreç varlıkları da etkili olacak. Programa başvuran şirketin; serbest bölge/ihtisas bölgesinde yer alması, başarıyla tamamladığı bir Tübitak Teydeb Ar-Ge projesinin olması, TÜR Belgesine sahiplik, kabul esnasında öncelik sebebi olarak öne çıkıyor.

SEKTÖRÜN KAYGILARI VAR

Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu E-Turquality kararını sektör temsilcilerine sorduğumuzda genel olarak memnuniyet dile getirilirken, geç kalınmış bir karar olduğuna dair ortak görüş hakim. Türkiye’nin teknoloji dünyasındaki potansiyelini daha iyi ortaya çıkaracağı düşünülürken, genelde genç nesilde yer alan teknoloji girişimcilerinin ihtiyacı olan cesaret ve imkanları üretmesi açısından, yeni programın teknoloji ihracatına anlamlı katkı vereceği düşünülüyor. En çok tartışılan ve kaygı duyulan konular ise Turquality programında olduğu gibi desteğin Türk tipi ilişkilerle verilmesi ve karmaşık bürokrasi.