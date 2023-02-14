Ticaret Bakanlığı, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı
Depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay süreyle yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 3 ay yasaklandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabında, konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır."
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