Ticaret Bakanlığı, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı

Depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay süreyle yasaklandı.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:16
Ticaret Bakanlığı, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 3 ay yasaklandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında, konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır."


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