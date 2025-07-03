Ticaret Bakanlığı'ndan 'yapay zeka dolandırıcılığı' uyarısı!

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yapay zekâ
araçlarıyla dijital mecralarda paylaşılan sahte videolara ilişkin uyarıda
bulunuldu.
Açıklamada, yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç
vaatleriyle yapılan dolandırıcılıklara dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek,
"Yapay zekâ araçlarıyla dijital mecralarda dolaşıma sokulan sahte
videolarla, kamuoyunda güven oluşturmuş kişiler tarafından yatırım tavsiyesi
verildiği izlenimi oluşturmak suretiyle yapılan paylaşımlar dolandırıcılık
girişimleridir" değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu tür paylaşımlara itibar edilerek yaşanan kayıplardan
doğan mağduriyetler nedeniyle Bakanlığa yapılan şikâyetlerde artış yaşandığı
bilgisi verilen açıklamada, şikâyet başvurularındaki ifadelere dikkati çekildi.
Açıklamada, şikâyet başvurularına göre, paylaşımlarda
"yatırım" adı altında yüksek kazanç elde etme vaatleri sunulduğu
belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu başvurularda 'forex, halka arz ve kripto varlık
yatırımı yapıldığı izlenimi verildiği, kamu kurumlarının, uluslararası yatırım
kuruluşlarının isim ve logolarının kullanıldığı, yurt dışı menşeli telefon
numaraları, internet siteleri ve mobil uygulamaların, kamuoyunda tanınan
kişilerin isimleri, fotoğrafları ve videolarının yapay zeka oluşturulmuş ilan
ve reklamlarda kullanıldığı, çeşitli sosyal medya veya diğer mecralarda verilen
reklam ve ilanlarda detaylı bilgilerin sosyal mesajlaşma platformlarında verildiğine
yönelik beyanların yer aldığı, sosyal mesajlaşma platformlarında, kendini
yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerin, paylaşılan hesap numaralarına para
yatırılması yönünde telkinde bulunduğu, ilk başta küçük tutarlarda menfaat
sağlansa da sonrasında kişilerden daha yüksek tutarlarda para yatırılmasının
talep edildiği, hatta bu amaçla kişilerin kredi kullanmaya teşvik edildiği
ifade edilmiştir."
"MAĞDUR OLUNMASI HALİNDE"
Açıklamada, siber tehditlere karşı tüketiciler uyarılarak,
bu gibi yatırım dolandırıcılıklarına maruz kalmamaları için tavsiyelerde
bulunuldu.
Bu kapsamda, şüpheli telefon aramalarına ve sosyal medya
içeriklerine karşı dikkatli davranılması gerektiği vurgulanan açıklamada,
şunlar kaydedildi:
"Herhangi bir hesaba para yatırılmasına ilişkin
taleplerin dikkate alınmaması gerekiyor. Mağdur olunması halinde para
yatırılması istenen hesaplara ait IBAN numarası ya da iletişime geçilen telefon
numarası veya internet siteleri bilgileri belirtilerek, ilgili kurumlara
bildirilmesi önem arz ediyor. Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığımız, sorumlu
olduğu mevzuat kapsamında tüketicilere yönelik bu tür aldatıcı reklam ve haksız
ticari uygulamalarla mücadelesini sürdürecek."