Ticaret Bakanlığı, tarihi geçmiş ürünlerin satışında sorumluluk almadı: Tarihi geçmiş ürün satışı ‘stok yönetimi ve israf önlemeyle’ açıklandı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, yüksek enflasyon nedeniyle ucuz gıdaya ulaşmak için tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünleri almak zorunda kalan yurttaşların durumunu TBMM gündemine taşıdı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karal, “Tarihi geçmiş gıda ürünlerinin; ‘fırsat’, ‘israf karşıtı’ veya benzeri ifadelerle satışa sunulması bakanlığınızca tüketiciyi yanıltıcı ticari uygulama kapsamında değerlendirilmekte midir? Bu ürünlerin özellikle dar gelirli vatandaşlar tarafından ekonomik zorunluluk nedeniyle düzenli olarak satın alındığına dair saha verileri bakanlığınızın bilgisi dâhilinde midir?” sorularını yöneltti.

‘DENETLEMEK MÜMKÜN’ İTİRAFI

Önergeye yanıt veren Bolat, “Firmaların stok yönetimi ve israfı önleme kapsamında birtakım kampanyalar düzenlediği bakanlığımızın bilgisi dahilinde olup, söz konusu uygulamalar çerçevesinde son tüketim tarihi geçen gıdaların, bilinçli ve planlı bir şekilde satışının yapıldığı yönünde bakanlığımıza herhangi bir başvuru yapılmamıştır” dedi. Bolat, gıda ürünlerinin denetlenmesinin Tarım Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu belirtse de önergeye verdiği yanıtta “Söz konusu kampanyaların indirimli satış kampanyası kapsamında veya ‘fırsat’ başlığı altında düzenlenmesi veya reklamlarda malın son tüketim tarihi hakkında yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda gerekli denetimlerin yürütülmesi mümkündür” ifadelerini de kullandı.

YOKSULLUK SORULARI YANITSIZ

Bolat, önergedeki “Ekonomik kırılganlığı yüksek grupların, fiilen tarihi geçmiş ürünlerin hedef kitlesi hâline gelmesi bakanlığınızca adil piyasa düzeni ve tüketici hakkı ihlali olarak görülmekte midir? Tüketicinin ekonomik zorunluluk nedeniyle sağlık riski taşıyan ürünleri tercih etmek zorunda kalması bakanlığınızca tüketicinin korunması ve sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşır bir tablo olarak mı değerlendirilmektedir?” gibi sorulara karşı da yorum yapmadı. Öte yandan; aynı sorular başka bir önerge ile kendisine yöneltilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önergeye yanıt vermedi.