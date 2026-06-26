Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı: Yılın ilk 6 ayında gümrüklerde 36 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' nedeniyle Gümrükler Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeye yönelik çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Gümrükler Muhafaza Teşkilatı, uzman personeli, güçlü istihbarat kapasitesi ve risk odaklı çalışma anlayışıyla uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarılara imza atmış; gerçekleştirilen yüksek miktarlı yakalamalarla ülkemizin sınır güvenliğine ve toplum sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlamıştır. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürlüklerinde Narkokim özel ekipleri oluşturulmuş, bu alandaki teknik ve analitik çalışmalar güçlendirilmiştir. Ayrıca, yakalama olaylarında ele geçirilen suç unsurlarının hızlı ve etkin şekilde analiz edilmesi, soruşturma süreçlerine bilimsel destek sağlanması amacıyla 2020 yılında Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü kurulmuştur" denildi.

'SON 3,5 YILDA 108,7 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ'

Gümrükler Muhafaza birimlerinin, gelişmiş teknolojik imkanlar, uzman personel ve risk analizine dayalı çalışma yöntemleriyle Türkiye'yi hedef alan uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğü kaydedilerek, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede gelinen seviyeye rakamsal olarak bakıldığında; 2023 yılında gerçekleştirilen 727 operasyonda, 5,5 milyar TL değerinde 11 ton 976 kilo, 2024 yılında gerçekleştirilen 1362 operasyonda, 30,5 milyar TL değerinde 24 ton 313 kilo, 2025 yılında gerçekleştirilen 934 operasyonda, 44,9 milyar TL değerinde 35 ton 995 kilo, 2026 yılı haziran ayı itibarıyla ilk 6 ayda gerçekleştirilen 407 operasyonda, 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu yakalamasıyla ortaya çıkan gurur verici bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapasitesini her geçen yıl daha da ileri taşıyan Gümrükler Muhafaza ekipleri; güçlenen insan kaynağı, ileri teknoloji destekli denetim sistemleri ve etkin kurumlar arası koordinasyon sayesinde 2023 yılından günümüze 3 bin 430 operasyonda 119 milyar 153 milyon TL değerinde 108,7 ton uyuşturucu yakalaması gerçekleştirmiştir. Bu rakamlar, ülkemizin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin somut bir göstergesi olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın kararlı mücadelesi sonucunda ele geçirilen tonlarca uyuşturucunun, kaçakçılık şebekelerine ağır darbeler indirdiği vurgulanarak, "Gümrükler Muhafaza ekiplerinin sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadelede ulaştığı yüksek operasyonel kabiliyet, istihbarat gücünü ve caydırıcılık kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü, uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı sarsılmaz bir kararlılık ve azimle mücadele etmeye devam edecek; gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için sınırlarımızda kesintisiz görev yapmayı sürdürecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.