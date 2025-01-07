Ticaret Bakanlığı'nda 'Suriye' toplantısı: 'Güçlü işbirliğinde mutabık kalındı'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:29

Güncelleme: 07.01.2025 - 16:33

Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında, Suriye ile yeni dönemde ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında, bakan yardımcıları ve bakanlık kurmayları ile ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren 16 oda ve sivil toplum kuruluşunun başkan veya temsilcilerinin katılımları ile bugün Ankara'da toplantı yapıldığı belirtilerek, "Toplantının ana gündemi olarak, 'yeni dönemde kardeş ülke Suriye'nin yeniden yapılanması, imarı, ekonomi ve ticaretinin güçlendirmesinde, iş dünyamızın ve ülkemizin yapabileceği hususlarla' ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. STK'lar toplantısında, Suriye'deki yeni dönemde en büyük önceliğimizin, Suriye'de güven ve huzuru tesis eden, sürdürülebilir bir milli birliğin ve devlet yapılanmasının en yakın zamanda tesis edilmesi olduğunun altı çizilmiştir" denildi.

'GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI'

Türkiye'nin, Suriye'nin içinden geçtiği 13 yıllık zorlu süreçte, Suriye halkının yanında olduğu ve yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin katliamdan kurtulması için ev sahipliği yaptığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin, yeni dönemde de siyasi ve ekonomik istikrar ortamının oluşmasında Türkiye ve Suriye arasında güçlü bir iş birliği yapmamız gerektiği konusunda Ticaret Bakanlığımız ile oda ve STK başkanlarımız mutabık kalmışlardır. Suriye iç savaşında Suriye'nin altyapı ve üst yapısının çok ciddi zarar gördüğü ve bu çerçevede Suriye halkının içinden geçtikleri zorlukların farkında olarak, yeni dönemde ticaret, yatırım ve yeniden imar konularında kardeşlik hukuku ve insani yardım boyutuna da büyük önem verileceği vurgulanmıştır."