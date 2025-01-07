Safedi ile görüşen Fidan, IŞİD vurgusuyla terörle mücadeleye ilişkin konuştu: Batı’ya Suriye mesajı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 04:00

Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan oluşan heyetle Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el Huneyti ve Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Ahmed Husni’den oluşan delegasyon 3+3 formatında toplantı düzenledi.

Safedi ile ortak basın toplantısında konuşan Fidan, ABD’nin Suriye’de kalmak için önce sürdüğü “radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’le mücadeleye” işaret etti. Fidan, “DEAŞ, Müslüman toplumlar için bir zehirdir. Dinimizi kullanarak sınırsız şiddet uygulayarak, vahşice insanların öldürülmesi, terör yoluna gidilmesi, toplumların ve devletlerin bu yolla ifsat edilmesi, istikrarsızlığın ve kaosun oluşturulması bizim sessiz kalacağımız bir durum değildir” dedi.

Terör örgütü PKK ile mücadelenin de sürdüğüne işaret eden Fidan, Suriye’deki şartların değiştiğini beliterek “Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Suriye’deki PKK/YPG meselesinin ortadan kaldırılması an meselesi diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Fidan, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, YPG’ye gardiyan rolü biçtiğine ve bunu IŞİD’le mücadele kılıfında sunduklarına işaret etti. Fidan, “Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ’ı bahane ederek, PKK’yı güçlendirerek, ayakta tutarak Kürt kardeşlerimizi de sömürerek, tıpkı DEAŞ örneğinde olduğu gibi başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok” dedi.

ÜRDÜN’DEN PKK ÇIKIŞI

Ürdünlü bakan ise “Türkiye’ye kötülük getirecek her şeye karşıyız. PKK, Suriye’deki tüm Kürtleri temsil etmemektedir. Kürtler de Suriye toplumunun bir parçasıdır. Biz de bu konuda Türkiye ile aynı görüşteyiz” açıklamasını yaptı.

WSJ: ABD YAPTIRIMLARI HAFİFLETMEYİ PLANLIYOR

Şam'da kontrolü ele geçiren cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam’ın lideri Ahmet eş Şara’nın başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü kaldıran ABD, Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor. Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD’li yetkililere dayandırılan dünkü haberine göre 20 Ocak’ta görev dönemi sona erecek Biden yönetiminin hazine bakanlığı, insani yardım kuruluşlarına ve yardım malzemesi sağlayan şirketlere özel muafiyetler tanıyacak. Bu muafiyetler özellikle su, elektrik ve temel insani yardım malzemelerinin Suriye’ye ulaştırılmasını kolaylaştıracak. Yeni düzenleme altı ay boyunca geçerli olacak.

Öte yandan Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Suriyeli mültecilerin ülkede kalma hakkının çalışma durumlarına bağlı olacağını duyurdu. Çalışmayan Suriyelilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebileceklerini, gerekirse buna zorlanabileceklerini belirtti.