Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaştırma hizmetlerine ilişkin yeni bir mesleki yeterlilik yönetmeliği hazırlıyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; daha önce süresiz düzenlenen ticari taşıt mesleki yeterlilik belgeleri 5 yılda bir yenileyecek. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine yenileme eğitimi ve yenileme sınavı zorunluluğu getirilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine paralel olarak B sınıfı sürücü belgesi ile mesleki yeterlilik belgesi alanların kullanacakları araçlar da sınırlandırılacak. Eğitimden ve sınavdan muaf olarak düzenlenen mesleki yeterlilik belgelerinin mua?yet uygulaması kaldırılacak.

e-SCOOTER PROJESİ HAZIRLANDI

Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırlıkları arasında ticari araç sürücü yaş sınırlaması ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması da bulunuyor. Öte yandan bakanlığın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, elektrikli scooterların seyir ve kullanım bilgilerinin izlenebilmesi için Coğra? Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak yeni bir e-Scooter projesi de hazırlandı. Proje test işlemlerinin ardından kullanıma açılacak.