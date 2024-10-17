'Ticari sır' denilerek verilmeyen sözleşme ve hesaba yatırılmayan promosyon ücreti için Sayıştay’a başvuru

Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:12

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:12

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile bir özel banka arasında 16 Nisan 2021 tarihinde "Maaş Ödemeleri ve Promosyon Protokolü" 15 Haziran 2021-14 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere imzalandı. Protokole göre kişi başı ödenmesi planlanan ücret 7 bin 700 TL olarak belirlendi. Ancak üniversite personeli söz konusu miktarın yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kaldığına dikkati çekerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile bir özel banka arasında ikinci bir protokol imzalandı. İkinci protokole göre, kişi başı 22 bin 300 TL daha ödenmesine karar verildi. İkinci protokolün bitiş tarihi olarak ise 14 Ekim 2026 olarak belirlendi.

"GÜNCELLENMİŞ HALİ 42 BİN 900 TL'' DUYURUSU SİTEDEN KALDIRILDI

Üniversite ikinci protokolün ardından "Promosyon miktarının güncellenmiş hali 42 bin 900 TL olmuştur" şeklinde duyuru yaptı. Ancak üniversite personeline 22 bin 300 TL ve 7 bin 700 TL olmak üzere toplam 30 bin TL yatırıldı. Üniversite personelinin geriye kalan 12 bin 900 TL’nin hesaplarına yatırılmamasına tepki göstermesi üzerine üç gün sonra üniversitenin sitesinden söz konusu paylaşım kaldırıldı.

Üniversite yönetimi söz konusu durumu, "2021 yılında protokol imzalandığında ödenen 7 bin 700 TL yaklaşık 1000 dolara karşılık gelmekte idi. 2022 yılı Eylül ayında protokelde yapılan güncelleme sonucu personel hesaplarına 22 bin 300 TL daha yatırılması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bu halde 2021 yılında yatırılan 7 bin 700 TL, 2022 yılı Eylül ayında kur farkından dolayı yaklaşık 20 bin 600 TL seviyesine gelmiştir. Bu bedele, ikinci defa yatırılan 22 bin 300 TL eklendiğinde, toplamda 42 bin 900 TL’ye denk gelen ödeme yapıldığı ilan edilmiştir'' diyerek açıkladı.

Üniversite İdari Personel Sendikası ise ikinci sözleşmenin Başbakanlık Genelgesinin üçüncü maddesinde yer alan “Bankalar ile yapılacak protokollerin süresi iki yıldan az beş yıldan çok olmayacaktır” ifadesini gerekçe göstererek hukuka aykırı olduğu iddiasında bulundu. Sendika, üniversite yönetiminin enflasyonist ortam nedeniyle birinci protokolü sonlandırıp, istekli bankalardan yeniden teklif alarak ödeme yapacak bankayı belirlemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca sendika, üniversiteden sözleşmeyi talep etti, ancak üniversite yönetimi "yapılan protokollerde herhangi bir hatalı durum söz konusu olmadığından talebinizin karşılanması mümkün bulunmamaktadır" diyerek, sözleşmeyi vermeyi reddetti.

SENDİKA, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'NE DAVA AÇTI

Bunun üzerine sendika, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne dava açtı. Üniversite, “promosyon sözleşmesinin ticari sır niteliğinde” olduğu iddiasında bulundu ve “banka ile yapılan anlaşmada gizlilik maddesi bulunması ve bunun tüm sözleşme için geçerli olması nedeniyle sözleşmenin tarafınıza verilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan yine aynı Kanunun ‘Ticari sır’ başlıklı 23. maddesinde; ‘Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır.’ denilmektedir. Bu nedenle tarafınızca istenilen belgelerin verilmesi mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırıdır'' dedi.

''ÜNİVERSİTE HUKUK DEVLETİ İLKESİNE AYKIRI İŞLEM TESİS ETTİ''

Dava sonucunda, ''Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin sendika üyesinin bilgi edinme hakkını ihlal ettiği, idarenin şeffaflığı ilkesini yok sayarak hukuk devleti ilkesinin gereklerine aykırı işlem tesis ettiği, banka yararını kamu yararından üstün tuttuğu ifade edilerek talep edilen belgelerin dosyaya eklenmesine yönelik'' karar verdi. Üniversite yönetimi söz konusu kararı İstinafa taşıdı. İstinafta ilk derece mahkemesinin kararını onayarak, üniversitenin aykırı işlem yaptığına karar verdi.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN BELGELER VERİLMEDİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin Sendika temsilcisi Murat Kamalı, birinci ve ikinci maaş promosyon sözleşmesi veya anlaşmasının ne şekilde olduğuna ilişkin Sivas İdari Mahkemesi 2022/1428 Esas Sayılı 2023/641 Karar sayılı mahkeme kararı doğrultusunda talep etti. Kamalı'ya protokol sözleşmeleri verilirken söz konusu promosyon ihalelerine yönelik belgeler ise verilmedi.

SAYIŞTAY'A BAŞVURU

Üniversite İdari Personel Sendikası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi temsilcisi Murat Kamalı ise "Üniversite yönetimi mevzuatı uygulamamıştır. Bunun yanında birinci protokolü sonlandırmaksızın, ikinci protokolü de imzalayarak Genelge’deki beş yıllık üst sınırını da aşmıştır. Türkiye gibi hiper enflasyonla mücadele veren bir ülkede beş yıl gibi uzun süreli bir anlaşma yapmak zaten kamu yararına ve personelin menfaatine açıkça aykırıdır" diyerek, Sayıştay’a şikayette bulundu.