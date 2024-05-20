Ticari taksinin çarptığı çocuk, ambulanstan kaçtı
Nevşehir’de ticari taksinin çarptığı yabancı uyruklu çocuk, ambulansta tedavisi yapılırken kaçtı. Ekipler çocuğu kovalamaca sonucu yakalarken, tedavisi yapıldıktan sonra ailesine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, Hacı Rüştü Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde M.D.’nin sürücüsü olduğu ticari taksi, yabancı uyruklu çocuğa çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere ambulansa bindirilen çocuk, bir anda ambulanstan inerek kaçmaya başladı.
Ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalanan yaralı çocuk, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.
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