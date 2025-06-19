TİGAD Başkanı Geçgel’den Bakan Şimşek’e sert tepki: ‘Hangi ekonomi anlayışı basının boğazına çökmeyi tasarruf sayar’

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, yaptığı basın açıklamasıyla AKP iktidarının yaşama geçirdiği tasarruf tedbirleri kapsamında yerel basının gelir kaynaklarının kesilmesine tepki gösterdi. Geçgel, Anadolu basınının susturulmak istendiğini belirterek, "Basının üç kuruşluk ekmeğinden tasarruf olmaz" dedi. Geçgel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomi programını eleştirerek, “Eğer bu ülkenin refahı yerel basının üç kuruşluk abonelik ve ilan gelirleriyle sağlanacaksa, bizler basın kuruluşları olarak kapılarımıza kilit vurmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

‘KAMUDA ŞATAFAT, BASINA TASARRUF’

Geçgel, Türkiye'nin kamu israfında sınır tanımadığını söyleyerek, “Türkiye makam aracı cennetine dönüşmüş, kamuda israf diz boyunu aşmışken, tasarrufu Anadolu Basınının gelirinden yapmak adaletsizliktir, vicdansızlıktır” ifadelerini kullandı. Geçgel, “Zaten zorlukla ayakta duran Anadolu basını, adeta boğulmak isteniyor. Bu milletin sesine kasteden bu anlayışı asla kabul etmiyoruz! Anadolu Basını yalnızca haber kaynağı değil, aynı zamanda bu milletin hafızası ve vicdanıdır. Siz Anadolu Basınının üç kuruşluk ekmeğine göz dikerek aslında bu milletin sesini kesmeye çalışıyorsunuz" dedi.

‘BU KARARLARI HANGİ AKILLA ALDINIZ’

Geçgel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “Bu kararları hangi akılla aldınız? Kimlerin tavsiyesiyle Anadolu basınına bu operasyonu yapıyorsunuz? Hangi ekonomi anlayışı basının boğazına çökmeyi tasarruf sayar?" sorularını yöneltti. Uygulanan ekonomik politikalarla Anadolu Basınının yok olma noktasına geldiğini belirten Geçgel, “Eğer bu yanlıştan dönülmezse, yakında gazeteler kapanacak, internet siteleri susacak, Anadolu’nun sesi tamamen kesilecek. Tasarruf edilmek isteniyorsa bunun adresi Anadolu Basını değil, kamudaki lüks harcamalardır. Gerçek tasarrufu görmek isteyenlere adres bellidir. Makam araçları, şatafat, israf, lüks! Basının üç kuruşluk ekmeğinden elinizi çekin! Anadolu Basını susturulamaz!” dedi.