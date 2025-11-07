TİHAK Başkanı Gemalmaz: ‘Katiller hiçbir zaman yargı önünde hesap vermediler’

12 Eylül askeri darbesi sonrasında “yasak yayın basmak ve bulundurmak suçu” iddiasıyla tutuklanan ve Ankara Mamak Cezaevi’nde darp edilerek öldürülen Sol ve Onur Yayınlarının sorumlularından İlhan Erdost, ölümünün 45. yıldönümünde Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan gömütü başında anıldı. Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK) Başkanı Oğuz Gemalmaz, gömütü başında Erdost anısına konuşma yaptı. Erdost’un kardeşi Muzaffer İlhan Erdost’un 7 Kasım 1989’da kullandığı “İlhan’ı öldürenleri ve öldürtenleri öldürmeyi değil, öldüren ve öldürten düşünceyi öldürme kavgası veriyorum” ifadelerini anımsatan Gemalmaz, “İlhan Erdost’u öldüren ve öldürten düşünce 1993’te Madımakta, 2013’te Eskişehir’de Ali İsmail’in koştuğu sokakta, Ekim 2015’te Ankara Garı’ndaydı. 12 Eylül’ün, Madımak’ın, Maraş Katliamı’nın katilleri gerçek anlamda hiçbir zaman yargı önünde hesap vermediler. Temyiz aşamasında bozma, iyi hal, zaman aşımı. Türkiye’nin geçtiği her politik dönemeçte suçların cezasız kalması için ayrı bir yol bulundu. Ancak geçen onca yılın ardından İlhan Erdost’un, Doğan Öz’ün, Ali İsmail Korkmaz’ın adları hiç unutulmadı. Unutulmayacak. Bugün İlhan Erdost’un yanı başında Muzaffer İlhan Erdost’un yaşamının sonuna kadar verdiği kavgayı sürdürmek için buradayız. İlhan Erdost’u öldüren ve öldürten düşünceyi öldürme kavgası” dedi.